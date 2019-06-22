Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor

Başakşehir'den ayrılan Togo'lu golcü Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe'nin maç başı ağırlıklı 1 senelik anlaşma önerisini reddetti. Golcü futbolcu garanti ücret konusunda ısrar ediyor.

Togolu futbolcu, Başakşehir ile anlaşarak önceki gün sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe, yedek forvet olarak düşündüğü Adebayor’a maç başı ağırlıklı 1 senelik anlaşma önermişti. 35 yaşındaki futbolcunun ise sözleşmede garanti ücret konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, listedeki diğer isimlerle yapacağı görüşmelerin ardından Adebayor ile ilgili son kararını verecek.