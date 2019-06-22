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Mehmet Günsür İstanbul seçimlerinde oyunun rengini açıkladı

Mehmet Günsür İstanbul seçimlerinde oyunun rengini açıkladı

Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla İstanbul seçimi öncesi CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi ünlüler tercihlerini açıklamaya başladı. Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Önce çiçek açtık şimdi meyve vereceğiz

Twitter hesabından 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimi öncesi mesaj yayınlayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, "Önce çiçek açtık şimdi meyve vereceğiz... Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

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