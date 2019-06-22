Öcalan'ın mektubu Destici'nin de gündeminde: İmralı canisinin...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye yaptığı tarafsızlık çağrısı hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, "PKK'nın ya da HDP'nin üzerinden de teröristbaşının meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye yaptığı tarafsızlık çağrısı hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Destici "Biz, İmralı canisi, teröristbaşı üzerinden PKK'nın ya da HDP'nin üzerinden de teröristbaşının meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz. Açık ve net olarak söylüyorum PKK ne ise HDP odur" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar, BBP İstanbul İl Teşkilatı üyeleri ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti'ye ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Siyasi bölücülere fırsat vermemeliyiz"

Parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduklarını anlatan Destici, "Ülkemizin hemen her bölgesinde siyasi bölücülerin belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyeliklerine sızmamaları adına elden gelen gayreti gösterdik ve bu anlamda kendi adaylarımızın olmadığı yerlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekledik." diye konuştu.

"Yeniden sistem tartışmalarını gündeme getirmek istiyorlar"

Destici, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da partisinin belediye başkan adayı göstermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Bu sadakatimizi her zaman gösterdik ve bundan sonra göstermeye devam edeceğiz.

Bu pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri, sadece bir belediye seçimleri olmanın ötesine geçmiştir. Türkiye'de yeniden sistem tartışmasını gündeme getirmek istiyorlar. Burada aslında hedeflenen Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü terörle mücadeleyi inkıtaya uğratmaktır ve durdurmaktır."

"PKK ne ise HDP odur"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısına da değinen Destici, "Türk seçmeni, Kürt seçmeni, Çerkez seçmeni diye bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer şerefli mensubu ve seçmenidir.

Seçmenlerin bu şekilde ayrıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Aynı zamanda biz, İmralı canisi, teröristbaşı üzerinden PKK'nın ya da HDP'nin üzerinden de teröristbaşının meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz. Açık ve net olarak söylüyorum PKK ne ise HDP odur." diye konuştu.