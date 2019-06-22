Binali Yıldırım: İstanbul'u hırsızlar yönetemez

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. İstanbul'daki seçimleri 'bağımsızlık mücadelesi' olarak niteleyen Yıldırım, "İstanbul'u hırsızlar yönetemez" şeklinde konuştu.

''Bugün 6'dan itibaren biz susacağız, siz konuşacaksınız. Sandıkta hukuk tanımayanların dersini siz vereceksiniz'' diyen Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Değerli kardeşlerim, İstanbul seçimleri demek bağımsızlık mücadelesi demektir. Cumhur ittifakıyla ay yıldızlı bayrağımıza ve üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir.Bu kez Binali Yıldırım'ın oyları çalınmayacak değil mi? İstanbul'u hırsızlar yönetemez.

Hepsi bizim baş tacımız

Bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var, kimse Kürt kardeşimizi kendi iradesinde görmesin. Doğu ve Güneydoğu'ya kim hizmet yaptı? Nasıl orada terörün belini kırdıysak, İstanbul'da da kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar, Göçmenler... Her yerden bu şehre gelen ve buraları mesken tutan bütün kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır.

Gidip oyunuzu kullanın

Geçen seçimde oy kullanamayanlar bilsinler bu seçimde oy kullanabilirler, kayıta lüzum yok, gidip oylarını kullanacaklar.

Yarım kalan hesabı kapatıyor muyuz?

Tapu işlerini de imar işlerini de ne sorun varsa hepsini çözeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek.Yarım kalan hesabı yarın kapatıyor muyuz? Pazartesi hep birlikte iş başı yapıyor muyuz? Biz her şeyi yaparız, yeter ki bir olalım, iri olalım, birlikte olalım.