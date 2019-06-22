Yıldız oyuncunun menajeri bombayı patlattı: Galatasaray ve Fenerbahçe ile temastayız
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Meksikalı forvet Chicharito, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile yolları ayırma noktasına geldi. Son 1 haftadır manşetleri süsleyen 31 yaşındaki golcünün, takımı tarafından da istenmediği yüksek sesle belirtiliyor. West Ham United, mukavelesi 1 sene daha olan ve verim alamadığı forvet oyuncusunu gönderme niyetinde.
Damien Comolli’nin resti yanıt buldu. Max Kruse’nin menajeri Ersin Akan, son detayları konuşmak için İstanbul’a geldi. Tarafların her konuda anlaşma sağlamasının ardından Alman forvet Fenerbahçe'ye imza için Türkiye’de olacak.
Arsenal’le sözleşmesi biten Carl Jenkinson, Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ile forma savaşı verecek. Yıldız oyuncuyla görüşmeler son aşamaya geldi.
Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Togolu yıldız için nabız yoklayan Göztepe yönetimi, girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 35 yaşındaki futbolcunun 1 sezon daha kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Adebayor'u kadrosunda görmek istediği belirtildi.