Yıldız oyuncunun menajeri bombayı patlattı: Galatasaray ve Fenerbahçe ile temastayız

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Meksikalı forvet Chicharito, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile yolları ayırma noktasına geldi. Son 1 haftadır manşetleri süsleyen 31 yaşındaki golcünün, takımı tarafından da istenmediği yüksek sesle belirtiliyor. West Ham United, mukavelesi 1 sene daha olan ve verim alamadığı forvet oyuncusunu gönderme niyetinde.