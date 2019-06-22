Portekizli yıldız Quaresma, Beşiktaş'ı sildi

Sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibi bırakan Quaresma, son olarak da Instagram'daki 'Beşiktaş' yazısını kaldırdı.

Maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar gönderen ve köprüleri atan Portekizli yıldız, Instagram profilindeki 'Beşiktaş' yazısını kaldırdı.

Quaresma, daha önce yaptığı, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." açıklamasıyla ayrılık sinyali vermişti.