Fahrettin Altun'dan Gani Müjde'ye efsane cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim dezenformasyonlarına ilişkin paylaşım yapan senarist ve yönetmen Gani Müjde'ye esprili bir yanıt verdi.

Seçim öncesi öncesi algı operasyonu yapamaya çalışan Gani Müjde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma,Bursa,Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" dedi.

Fahrettin Altun tiye aldı

Müjde'ye cevap Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Müjde'nin mesajını tiye alan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar'' ifadelerini kullandı.