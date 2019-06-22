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Körfezdeki saldırının arkasında Suudi Arabistan mı var?

Körfezdeki saldırının arkasında Suudi Arabistan mı var?

İran medyasında Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki tankere yönelik saldırının, Suudi Arabistan'ın desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Tahran'dan yayın yapan "İran Front Page Media Group" adlı yayın  kuruluşu, "Suudi Arabistan ile İran'ın terörist kabul ettiği Halkın Mücahitleri  Örgütü'nün (HMÖ), tanker saldırılarının arkasında olduğunu gösteren" bir ses  kaydı yayımladı.

Yayımlanan 38 saniyelik ses kaydında, örgütün siber operasyonlarından  sorumlu Şehram Fahte olduğu öne sürülen kişinin, ABD'de yaşayan örgüt üyesi  Dayiu'l İslam olduğu söylenen bir kişiyle konuşmasında, "Geçen haftaki  patlamalarda rejimi suçlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Suudi  Arabistan, ne yapıldığını ve olayın muhtemel sonuçları için (HMÖ lideri) Meryem  Recevi kardeşimizin ofisini aradı." ifadelerini kullandı.

Buna yanıt veren örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu iddia edilen kişi de  olayın çeşitli boyutlarda sonuçları olabileceğini belirterek "Mesele (Birleşmiş  Milletler) Güvenlik Konseyi'ne gidebilir hatta askeri bir müdahaleye yol  açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Umman Körfezi'nde 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na  nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya  yük taşıyan iki petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya  uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin Norveç'e ait  olduğu belirtilmişti.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı  ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden  birinden, patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

'B takımı' iması

Saldırıların Abe'nin İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili B Takımı olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret  etmişti.

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