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Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

İhlas Haber Ajansı
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Koç, 10-12 gün için 3-4 önemli transferi bitirmiş olacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Ali Koç, transfer çalışmalarının son durumuna ilişkin gelen bir soru üzerine, "Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız" dedi. 

Ali Koç uzun vadede yapılandırma içerisinde olduklarını vurgularken, Galatasaray taraftarıyla ilgili de konuştu. "Galatasaray stadına gittiğimizde de güzel karşılandık. Fakat taraftar grubu beni hedef seçiyor. Geçenlerde kongrelerinde bir adam çıkmış onu da bana bağladılar. Ben tribünlere oynayan bir insan değilim." diyen Koç, "Önemli olan bugüne kadar taraftarın bana gösterdiği sevgiyi saygıyı inançtı. Bizi bu, önümüzdeki sezon için daha da kamçılıyor. Gerçek samimi Fenerbahçe taraftarları bizim niyetimizden şüphe etmiyor. Niyetin ne olduğunu gerçek Fenerbahçeliler biliyor. Nasıl bir yük aldığımızı da biliyorlar. Tüm bu sıkıntılar bir anda aşılacak gibi değil. Bütün arzum, dualarım başta Fenerbahçeli çocuklar olmak üzere bu camiaya layık olabilmek ve onları mutlu edebilmek." ifadelerini kullandı.

"O kadar kötü başladık ki, kriz üstüne kriz''
"Yönetici olarak da normal bir taraftar olarak da kaybetmeyi hiç sevmiyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koyan Koç şöyle devam etti, "Bu camianın ne kadar özel olduğunu dün gece yaşadık. Biz mücadele ediyoruz ve taraftar da desteğini veriyor. Anadolu Efes maçı için cezanın kaldırılması için çalıştık. Biletler 4.30'da satışa çıktı. Maç 8'deydi. Bize ayrılan biletler için 15 bin taraftar mücadele etti. Kısa sürede biletler bitti. Her camia onu yapamaz." Fenerbahçe'nin bu sene çok sıkıntı yaşadığını belirten Ali Koç, "O kadar kötü başladık ki, kriz üstüne kriz. Kriz yönetmekle geçti. Pazar akşamki yenilgiden sonra bütün hafta çok kötüdür. Bu sene biraz zor geçti." dedi.

''Hedeflerimize ulaşmak için 2 döneme ihtiyacımız var''
Mensubu olduğu Koç Grubu'nun Türkiye Cumhuriyeti'yle aynı yaşta olduğunu kaydeden Ali Koç, "Allah'a çok şükür işlerimiz gayet iyi. İnişler ve çıkışlar oluyor. Uzun vadeli bakıyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Ciddi istihdam sağlıyoruz. Fenerbahçe'ye gelince, kötü günler oldu ama böylesini hiç yaşamadık. Finansal açıdan gerçekçi bakarsak, tünelin sonunda ışık yok. Hedeflerimize ulaşmak için 2 döneme ihtiyacımız var. Fenerbahçe çok aydınlık bir yolda. İnsanlar neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyor. Kötü olduğunu gördük. İşin içine girdiğimizde sandığımızdan çok çok kötü olduğunu gördük. İnsanların içinde bulunduğumuz ciddi durumu kavrayamamaları beni üzüyor. İnşallah bu kötü günlerden hep birlikte geçeceğiz." sözleriyle ılımlı mesajlar verdi.

''Fenerbahçe için en önemli şey Şampiyonlar Ligi'ne kalmak''
İçinde bulundukları durumdan kurtulmaları yolunda umutlu olduklarını vurgulayan Koç, "Umut insanın yakıtıdır. Her zaman bunu söylerim. Umudu olmayan insanlar çok sıkıntılı insanlardır. Çok gencimizin işsizlik konusunda umutsuzluk yaşıyor. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut, aydınlık ve ışık vardır. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu sene şampiyon olacağız diye bir vaadımız da yoktu. 7 ile 4 arasında gidip gelmeseydik bu kadar önemli olmayacaktı. Fenerbahçe için en önemli şey Şampiyonlar Ligi'ne kalmak." açıklamalarını yaptı.

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