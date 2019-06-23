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TSK Pençe'yi atıyor! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK Pençe'yi atıyor! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan mesajda, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57'ye yükseldi" denildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

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