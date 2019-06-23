TSK Pençe'yi atıyor! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan mesajda, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57'ye yükseldi" denildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.https://t.co/f7Dc7IyOL0#MSB #TSK pic.twitter.com/EdzV2R9wrr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Haziran 2019
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