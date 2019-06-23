Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası kapsamında WinWin programına katılan teknik direktör Ersun Yanal, "Gelecek sezon şampiyon biz olacağız. Diğer takımlar kendi aralarında sıralamayı belirlesin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası kapsamında WinWin programına katılan teknik direktör Ersun Yanal ile başkan Ali Koç umutlu mesajlar verdi. Ali Koç, transferle ilgili olarak, "Önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 transferi bitirmiş oluruz" derken; Ersun Yanal iddialı konuştu ve "Gelecek sezon şampiyon biz olacağız. Diğer takımlar kendi aralarında sıralamayı belirlesin" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal, taraftara seslenirken; "Tribünde adımı duydukça hep heyecanlandım. Bizler maça çıkarız. Düdük çalınca kalbimiz çarpar. Daha fazla şimdi heyecanlıyım. Tarif edilemez bu duyguyu yaşıyorum. Bu duyguyu yaşatan büyük bir Fenerbahçe'nin ailesinin bir parçası olmak, bu değeri görmek anlatılacak bir duygu değil. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Bu sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece aldığı sonuçlarla değil, Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür." dedi.

"Şampiyon biz olacağız"

Yanal gelecek sezon için de konuşurken, Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olacak. Diğer takımlarımız da yarışacak ama onlar kendilerine göre aralarında sıralamayı belirlesinler. Biz 1. olacağız." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

''İnşallah seneye acısını çıkarırız''

Kulüp başkanı Ali Koç, Anadolu Efes'e kaybedilen basketbol şampiyonluğu için konuşurken; "Dün gece üzüldük ama şartlara baktığımızda takımımızı alkışlamamız lazım. Bizi hep alıştırdılar, şımarttılar. Bu sene için sağlık olsun. Maçtan sonra Datome, 5 kere "üzgünüm" dedi. Gelecek sezon şampiyonluğun sözünü verdiler. Şampiyon olan Anadolu Efes camiasını bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah seneye acısını çıkarırız." ifadelerini kullandı.

"Alex, 2 yıl sonra futbola antrenör olarak dönecek''

Koç, Alex ve transferle ilgili Beyazıt Öztürk'ün sorusu üzerine ise, "Alex, 2 yıl sonra futbola antrenör olarak dönecek. Şu anda bitirmesi gereken bir antrenörlük kursu var. Burada transferleri söyleyip, Ersun Hoca'ya bir kriz geçirtmeyelim. Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 önemli transferi bitirmiş oluruz." yanıtını verdi.