Taraftar korkusu geri adım attırdı

Galatasaray yönetimi, taraftar tepkisi sonrası Adem Büyük’ü askıya aldı.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bir sürpriz daha yaparak transferi askıya aldı.

Taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki nedeniyle böyle bir karar verdiği belirtiliyor. Ancak başta Babel olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından Adem'in yeniden gündeme alınacağı öğrenildi. Yönetim bu durumda tepkilerin ortadan kalkacağını düşünüyor.