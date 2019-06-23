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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Max Kruse ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Werder Bremen ile olan sözleşmesi sona eren Alman forvet Max Kruse ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki forvet, Fenerbçe'nin 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifine ‘Evet’ dedi.

Fenerbahçe, Max Kruse transferinde mutlu sona ulaştı.Aleksandar Kolarov ile her konuda anlaşarak rotasını tamamen Kruse'ye çeviren sarı-lacivertliler, Alman yıldızla da prensipte anlaşma sağladı. 

Önceki gün oyuncunun menajeriyle tekrar bir araya gelen sportif direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki forvetin isteklerinin birçoğuna 'tamam' yanıtını verdi.

En iyi teklif Fenerbahçe'den
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin Avrupa'da daha iyi bir teklif alamadığı için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandığı kaydedildi. Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu imza öncesi son bir görüşme daha istese de kulüp içinden gelen bilgiler, transferin önümüzdeki hafta içinde sonlandırılacağı yönünde.

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