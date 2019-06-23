HABER /  YEREL

Hidroklorik asit etrafa saçıldı! Kimyasal madde alarmı

Hidroklorik asit etrafa saçıldı! Kimyasal madde alarmı

DÜZCE'de hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisinin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Recep Akbal idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunun Taşaltı mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Tuncay İşalan yönetimindeki hidroklorik asit yüklü tanker ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Akbal yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Gaz maskesi taktılar

Bu sırada, D-100 kara yolunun Ankara istikameti, tankerdeki hidroklorik asit sızıntısına önlem olarak Kaynaşlı Dörtyol mevkisinden trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendiren emniyet ekipleri, sızan asitten etkilenmemek için gaz maskesi taktı.

Kapalı kalan yol, hidroklorik asidin başka bir tankere aktarılması ve yolda yapılacak çalışma ile trafiğe açılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark
Foto Galeri Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı yaralandı
Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı yaralandı
TSK Pençe'yi atıyor! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
TSK Pençe'yi atıyor! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu oyunu kullandı! İşte ilk sözleri
Süleyman Soylu oyunu kullandı! İşte ilk sözleri
Taraftar korkusu geri adım attırdı
Taraftar korkusu geri adım attırdı
Oy pusulaları okullara böyle taşındı
Oy pusulaları okullara böyle taşındı
Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı
Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı
ÖNCEKİ HABERLER
PKK'ya ağır darbe! 57 terörist öldürüldü
PKK'ya ağır darbe! 57 terörist öldürüldü
Brezilya ve Venezuela çeyrek finalde
Brezilya ve Venezuela çeyrek finalde
Demet Şener ile dünyaevine giren Cenk küpeli kimdir nereli kaç yaşında
Demet Şener ile dünyaevine giren Cenk küpeli kimdir nereli kaç yaşında
Bruma'ya 3 teklif birden
Bruma'ya 3 teklif birden
İlk çeyrek finalist Almanya
İlk çeyrek finalist Almanya
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Yorumlar