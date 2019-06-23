Emre Belözoğlu'ndan bomba öneri: Mutlaka alın

Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Douglas'ı özellikle Abdullah Avcı'nın istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim dev bir adım attı. Douglas'a yıllık 1.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş Brezilyalı yıldızdan olumlu cevap aldı. 2 tarafın imza parası pazarlığı yaptığı ve bu konuda da çok önemli bir pürüzün kalmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor..