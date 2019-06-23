Emre Belözoğlu'ndan bomba öneri: Mutlaka alın
Emre Belözoğlu'nun yönetime "mutlaka alınmalı" dediği İrfan Can ile olumlu görüşme yapan Fenerbahçe, Başakşehir'den indirim bekliyor.
Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Douglas'ı özellikle Abdullah Avcı'nın istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim dev bir adım attı. Douglas'a yıllık 1.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş Brezilyalı yıldızdan olumlu cevap aldı. 2 tarafın imza parası pazarlığı yaptığı ve bu konuda da çok önemli bir pürüzün kalmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor..
Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Çaykur Rizespor bonservisi Başakşehir'de olan ve geçen sezonu Maccabi Haifa'da kiralık olarak geçiren Kerim Frei için harekete geçti. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerim Frei için bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor..
Belçika basını Beşiktaş'ın Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat'la ilgilendiğini iddia etti. Gazeteler Siyah-Beyazlı yönetimin milli kaleci Sinan'ı transfer etmek için bu hafta girişimlerde bulunacağını öne sürdü.
Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kolarov'un ardından golcü transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'un bizzat yürüttüğü golcü transferinde Werder Bremen'in yıldızı Max Kruse ile prensip anlaşmasına vardı.