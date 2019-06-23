Martin Linnes Lokomotiv Moskova yolcusu

Lokomotiv Moskova, Galatasaray'dan Martin Linnes’i transfer etmek isterken sarı-kırmızılı kulübe 6 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da geçen sezon sağ bekteki performansıyla beğenilen Martin Linnes’e Lokomotiv Moskova’dan teklif geldiği öğrenildi. Rus ekibinin Norveçli sağ bek için 6 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı ifade edildi.

Yönetimin 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı öğrenilirken; teknik heyetten gelecek raporu bekleme kararı aldığı ifade edildi. 2016’da 2 milyon euroya Molde’den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon ortasında uzatılmış ve kazancı 950 bin euro’dan 1.4 milyon euroya çıkmıştı.