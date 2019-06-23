CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor. Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim" ifadelerini kullandı.
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Üsküdar'daki zarfların üzerine vurulan mühürlerde milletvekili seçimi yazdığını söyledi.
Tanal'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor...Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim..."
Üsküdarda zarflardaki sandık kurulu müdüründe milletvekili seçimi yazıyor...Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim... pic.twitter.com/p3FTP4D6oX— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 23 Haziran 2019
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