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Beşiktaş, Burak Yılmaz için kararını verdi

Beşiktaş, Burak Yılmaz için kararını verdi

Beşiktaş, Burak Yılmaz için transfer girişiminde bulunan İtalyan ekibi Lecce’ye olumsuz yanıt verdi.

Kara Kartal’a geçen sezonun ara transfer döneminde katılan Burak Yılmaz, yarım dönemde ortaya koyduğu performansla Siyah- Beyazlılar’ı şampiyonluk potasına sokmuştu. 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 15 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyip kalitesini bir kez daha göstermişti.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli isim, istikrarını sürdürmesi sonrasında transfer döneminin ön plana çıkan ismi olmayı başardı. Son olarak İtalya Serie A’nın yeni ekibi Lecce’nin takibinde bulunan Milli golcünün bu konudaki geleceği belli oldu.

İlk etapta Beşiktaş’ın ikna edilmesi halinde Çizme ekibine yeşil ışık yakan Burak’ın menajeri Necdet Ergezen, dün İtalyan basınına konuştu.

‘Takımında kalıyor’
Lecce ve Beşiktaş’ın arasındaki görüşmelerin beklendiği gibi olumlu sonuçlanmadığını söyleyen Burak Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen, “Beşiktaş, Burak’ı Lecce’ye satmayacağını söyledi. Görüşmeler bitti. Burak Beşiktaş’ta kalıyor” sözlerini sarf etti.

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