İstanbul sandık başında! Peki nasıl oy kullanacağım? İşte oy kullanma rehberi

23 Haziran İstanbul seçimi için 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başında.. Peki oyumuzu nasıl kullanacağız? İşte oy kullanma rehberi...
2019 yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul seçmeni bugün tekrar sandık başına gidiyor. İstanbul seçiminde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacak. İBB Başkan adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım isimleri ön plana çıkıyor. Bu seçimle İstanbul'un kaderi belli olacak...
Nasıl oy kullanılır?
-Kimlik Belgenizi Unutmayın!
-Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.
-Oy pusulanızı alıp kabine geçin
-Oy pusulasını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
-Oyunuzu kullanıp zarfı kapatın
-Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, pusulanızı zarfa koyarak zarfı kapatın.
-Sandığa gidin
-Oy zarfını sandığa atın.
-İmzanızı mutlaka atın
-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.