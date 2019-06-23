HABER /  GÜNCEL

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılmıştı! 4 gün sonra acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Dicle Nehri'nde akıntıya kapılmıştı! 4 gün sonra acı haber geldi

DİYARBAKIR'da yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan 18 yaşındaki Muhammed Özcan'ın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Perşembe günü yüzmek için Bağıvar Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri'ne giren Muhammed Özcan akıntıya kapılıp, kayboldu.

Özcan'ın bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından nehir ve kıyısında arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, bu sabah Özcan'ın, düştüğü yerin 1,5 kilometre uzağında, nehir kenarında cansız bedenini buldu. 

Sudan çıkarılan Özcan'ın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı!
İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı!
Tansu Çiller oyunu kullandı mesajını verdi
Tansu Çiller oyunu kullandı mesajını verdi
Fatih Terim istedi Albayrak harekete geçti
Fatih Terim istedi Albayrak harekete geçti
İstanbul'a demokrasi yolculuğu! Hiçbir şey onları durdurmadı
İstanbul'a demokrasi yolculuğu! Hiçbir şey onları durdurmadı
Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Beşiktaş, Burak Yılmaz için kararını verdi
Beşiktaş, Burak Yılmaz için kararını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'a oy kullanmaya giderken hayatını kaybetti
İstanbul'a oy kullanmaya giderken hayatını kaybetti
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Martin Linnes Lokomotiv Moskova yolcusu
Martin Linnes Lokomotiv Moskova yolcusu
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor
CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
Yorumlar