Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı Binali Yıldırım'ın 'helallik' sözlerine yanıt verdi

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nde bulunan Haldun Taner İlkokulu'nda kullandı. Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 'helallik' sözlerine yanıt verdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu geldiği Beylikdüzü Haldun Taner İlkokolu'nda, 1382 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ''Türkiye'miz adına İstanbul'umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul seçimi değil aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme sandığıdır. Bugün halkımız hak, hukuk, adalet duygularıyla en doğru kararı verecektir. Hayırlı olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak.'' dedi.

''Helalleşelim ama bundan sonra bu hataları yapmayalım''

Binali Yıldırım'ın ''Bilerek bilmeyerek yanlış yaptıysak helallik istiyorum.'' sözlerini değerlendiren İmamoğlu, ''Ben de dün meydanlar aynı temennileri dile getirdim güzel ama keşke seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla değil de millete yüzünü dönerek milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için oy için her şeyi söylemek her şeyi yapmak değil güzel cümlelerle milletine ve şehrine umut veren seçimler yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejisine katkı sunacak. O bakımdan elbette helalleşelim ama bundan sonra bu hataları yapmayalım.'' şeklinde konuştu.

Demokrasiye sahip çıkmak için oyumuzu kullandık. Herkesi de sandığa gidip oyunu kullanmaya davet ediyorum. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/SriSxWYkvK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 23 Haziran 2019