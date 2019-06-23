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Antalya Akseki'deki kazada yaralanmıştı! Elif kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı
Antalya Akseki'deki kazada yaralanmıştı! Elif kurtarılamadı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 17 yaşındaki Elif Gece, yaşamını yitirdi. Elif Gece'nin, kardeşi ile birlikte Antalya'da tatil yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıktığı belirtildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne giden Memiş Dilek yönetimindeki Metro Turizm'e ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

4'ü ağır 25 kişi yaralandı
Kazada, 4'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı.

Elif yaşamını yitirdi
Yaralılar, ambulanslarla Akseki, Manavgat, Antalya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Gece, dün gece yaşamını yitirdi.

Tatilden dönüyordu
Kardeşiyle birlikte Antalya'da tatil yaptıktan sonra Ankara'ya dönerken kaza geçiren Elif Gece'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketleri Ordu'ya götürüldü.

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