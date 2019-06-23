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Yemeksepeti CEO'sunun Yıldırım ile ilgili paylaşımına tepkiler artıyor!

Yemeksepeti CEO'sunun Yıldırım ile ilgili paylaşımına tepkiler artıyor!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın "Teknoloji ile aram iyidir" sözlerini eleştiren Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın tweeti, Yemeksepeti'nin boykot edilmesine neden oldu.

Yemeksepeti'ni yaklaşık 600 milyon dolarlık bir bedelle yabancı yatırımcıya satan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"Hiç mause kullanmamış biri..."

Aydın, Binali Yıldırım'ın "Teknoloji ile aram iyidir" sözüne göndermede bulunarak, "Hiç mause kullanmamış birinin teknoloji ile arası nasıl iyi olabilir ki" dedi.

Yemek Sepeti'ne boykot çağrısı

Aydın'ın paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekerken, Twitter'da #yemeksepetiboykot TT oldu. 

İşte o tepkilerden bazıları:

Aydın'ın ilgili tweeti şöyle:

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