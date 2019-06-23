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Adnan Polat'ın Erdoğan'la olan anısı sandık görevlilerini güldürdü

İhlas Haber Ajansı
Adnan Polat'ın Erdoğan'la olan anısı sandık görevlilerini güldürdü

Oy kullanmaya giden Adnan Polat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan anısı sandık görevlilerini güldürdü

Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy kullanan Adnan Polat, sandık görevlilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilginç anısını anlattı. Renkli anların yaşandığı sohbet kameralarca kaydedildi. 

Galatasaray’ın eski başkanlarından olan iş adamı Adnan Polat, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar’da bulunan Kandilli İlkokuluna geldi. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlattı.

Renkli anlar yaşandı
Galatasaray’ın manevi kurucusu olarak kabul edilen ve türbesi Budapeşte Gültepe’de bulunan Gül Baba’yı anma etkinliğinde heykelin önüne sarı kırmızı çiçekler bıraktırdığını anlatan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Adnan Bey biraz abartmamış mısınız?” diye sorduğunu gülerek anlattı ve daha sonrasında sarı kırmızılı çiçeklerle donatılan heykeli sandık görevlilerine göstererek renkli anların yaşanmasını sağladı. 

Gönlümüz huzur içinde olsun 
Kandilli İlkokulunda oyunu kullanan Polat, “Öncelikli olarak vatana millete hayırlı olsun, halkın iradesi kimden yana olursa o seçilecek. Ben adayların ikisine de başarılar diliyorum, gönlümüz huzur içinde bir seçim olsun ve bitsin” diyerek okuldan ayrıldı. 

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