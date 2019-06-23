Osmaniye Kadirli'de TIR devrildi 4 bin tavuk telef oldu

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'da yüklü olan tavuklardan yaklaşık 4 bini telef oldu. Kazada TIR'ın sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kadirli Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.