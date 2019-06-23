CHP ve AK Parti itiraz etti! YSK 14:00’de toplanma kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu bazı sandıklarda milletvekili mührü basılmış zarfların kullanılması sonrası CHP ve AK Parti'nin itiraz ederek oyların geçerli sayılması talebi üzerine 14:00'de taplanma kararı alındı.

İstanbul’da bugün yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri seçimi’ yazması dikkat çekti.

Sosyal medyada sert tepki

İtirazlar üzerine Beykoz İlçe Seçim Kurulu zarfların geçerli sayılmasına karar verdi ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun bu zarfların kullanılmasını daha önceden açıklamaması sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

YSK’ya başvuru

Konu üzerine CHP avukatları harekete geçip itirazlarını yaptı ve Milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühürle mühürlü zarfların sandıklarda tutanakla belirlendiğini ve oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuruda bulunulduğunu açıkladı.