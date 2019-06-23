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Akşener'den bomba açıklama: Yüksek oranda katılım olacak

Akşener'den bomba açıklama: Yüksek oranda katılım olacak

Oyunu Üsküdar'da kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.

Oyunu kullandı

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

"Çok yüksek oranda katılım olacak"

Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart’ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.

İstanbul İl Başkanlığında takip edecek

Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?” sorusu üzerine Akşener, "İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğim." dedi.

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