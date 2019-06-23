HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Sandık başına giden Acun Ilıcalı: Gerilimden dolayı mutsuzum

İhlas Haber Ajansı

Oyunu kullanan Acun Ilıcalı basın mensuplarına yaptığı açıklamada gerilimden dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için sandık başına giden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı “Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. İnşallah, bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi. 

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ilıcalı, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanan Ilıcalı, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

“Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim” 
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Akşener'den bomba açıklama: Yüksek oranda katılım olacak
Akşener'den bomba açıklama: Yüksek oranda katılım olacak
Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! Sandık görevlilerini kahkahaya boğdu
Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! Sandık görevlilerini kahkahaya boğdu
Abdullah Gül oyunu kullandı bakın ne dedi
Abdullah Gül oyunu kullandı bakın ne dedi
Yargıtay'dan karar! Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan karar! Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiriyor
Buffon'a İngiltere'den sürpriz talip
Buffon'a İngiltere'den sürpriz talip
Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar oyunu kullandı
Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar oyunu kullandı
ÖNCEKİ HABERLER
Sami Khedira'nın bileti kesildi
Sami Khedira'nın bileti kesildi
Kaan Ayhan'dan ömürlük imza
Kaan Ayhan'dan ömürlük imza
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Kendisine para vermeyen 61 yaşındaki annesini feci şekilde öldürdü
Kendisine para vermeyen 61 yaşındaki annesini feci şekilde öldürdü
CHP ve AK Parti itiraz etti! YSK 14:00’de toplanma kararı aldı
CHP ve AK Parti itiraz etti! YSK 14:00’de toplanma kararı aldı
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Oyunu kullanan Ticaret Bakanı Pekcan'dan dikkat çeken paylaşım!
Oyunu kullanan Ticaret Bakanı Pekcan'dan dikkat çeken paylaşım!
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Yorumlar