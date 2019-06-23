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Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü

Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü

Etiyopya Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen, Amhara eyaletindeki başarısız darbe girişimi sırasında evinde korumaları tarafından öldürüldü.

Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, yaptığı açıklamada, darbe girişimden birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in başkent Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Darbe girişimi sırasında Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve bazı yakın çalışanlarının darbeciler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Tilahun, darbenin bastırıldığını yineledi.

Darbe girişimi ve suikastın ülkede iç savaş başlatmayı amaçladığını dile getiren Tilahun, çok sayıda darbecinin gözaltına alındığını belirtti.

Tilahun, "Gelen ilk bilgiler, darbe girişiminin eyaletin güvenlik şefi olan Asaminew Tsige ve destekçileri tarafından yapıldığına yönelik." dedi.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Öte yandan, dünkü darbe girişiminin, geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed'e suikast girişiminde bulunulduğu tarihe denk gelmesi dikkati çekti.

Etiyopya'nın devlet yapısı

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor. Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını Amharalar oluşturuyor. Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artışa geçtiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup bulunuyor.

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