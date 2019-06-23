Binali Yıldırım'dan son dakika çağrısı! Sandıkları terk etmeyin!

AK Parti adayı Binal Yıldırım, sandık görevlilerine ve seçmenlere sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Yıldırım ''son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim''

Aylardır beklenen İstanbul seçimleri yapılıyor. Yaklaşık 10 milyon İstanbullu gitti. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli olacak. Daha önce CHP'den duymaya alıştığımız, "Sandıkları terk etmeyin" çağrısı bu kez AK Parti cephesinden geldi.

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum. 🇹🇷 — Binali Yıldırım (@BY) 23 Haziran 2019

CHP'de tartışma konusuydu

"Sandıkları terk etmeyin" çağrısı önceki seçimlerde CHP tarafından sık sık yapılırdı. Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla moral bozukluğuna kapılan CHP'lilerin sandıkları terk etmesi her seçim sonrasının tartışma konusuydu.