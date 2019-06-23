Yürümekte zorluk çekiyor! Cüneyt Arkın tekerlekli sandalyede oy kullanmaya gitti

Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti.