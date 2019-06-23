Yürümekte zorluk çekiyor! Cüneyt Arkın tekerlekli sandalyede oy kullanmaya gitti
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaşlık görevini yapmak için zor da olsa oy kullanacağı okula gitti.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için milyonlarca İstanbullu sandık başına gidiyor. Yeşilçam’ın usta oyuncu Cüneyt Arkın da oy kullananlar arasındaydı. Beşiktaş'ta oyunu kullanan Cüneyt Arkın, tekerlekli sandalye ile okula geldi.
Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti.
Hadi Bismillah: Cüneyt Arkın, oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına “Hadi bismillah” diyerek attı. Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır da aynı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam’ın efsane ismi, şu ifadelere yer verdi;
Biz görevimizi yaptık: “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık”