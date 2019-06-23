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Oyunu kullanan Sezai Temelli'den ilk açıklama: Yarın uzun bir...

Oyunu kullanan Sezai Temelli'den ilk açıklama: Yarın uzun bir...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokuluna'nda kullandı. Seçime dair açıklamalarda bulunan Temelli, "Bu hukuksuzluğa karşı el ele vererek yürüttüğümüz bir mücadeledir" dedi.

İstanbul seçimleri için oyunu Yeşilköy'de kullanan ve  "Bu demokrasi ittifakının en belirgin buluşmasıdır. Bu anlamda strateji 31 Mart'ta olduğu gibi bugün de koruduk, yarın da korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunan Temelli, sözlerini şöyle noktaladı;

''Üçüncü yolda yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz''

"Yarından itibaren uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, üçüncü yolda yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasi ittifakını Türkiye'nin her yerinde örmeye çalışacağız. Bu kutuplaşmadan kurtulmanın yolu üçüncü yolda buluşmaktan geçiyor Türkiye halklarına bu demokrasi mücadelesinde buluşma çağrısında bulunuyorum.

''Gelin bunu hep birlikte inşa edelim''

Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik bir anayasadır, toplumsal barıştır. Gelin bunu hep birlikte inşa edelim. Hep birlikte bu mücadeleyi büyütelim. Yarın uzun bir yolcuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Herkes heybesine daha fazla demokrasi koydun, daha fazla barış koysun."

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