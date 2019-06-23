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Milletvekili mührü olan zarflar geçerli olacak mı? YSK'dan son dakika açıklaması

Milletvekili mührü olan zarflar geçerli olacak mı? YSK'dan son dakika açıklaması

YSK'dan yapılan son dakika açıklama ile 'milletvekili seçimi mühürü taşıyan zarflar da geçerli olacak' denildi.

İstanbul’da bugün yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri seçimi’ yazması dikkat çekti. 

AK Parti ve CHP tarafından İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oy zarflarının yanlış mühürlendiğinin belirlendiği, bunun da seçmen iradesini sakatlamayacağı gerekçesiyle oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruldu. YSK, başvuruyu görüşmek için toplandı.

YSK geçerli kararı aldı

YSK yaptığı son dakika açıklama ile 'milletvekili seçimi mühürü taşıyan zarflar da geçerli' dedi. 

Konuyla ilgili konuşan YSK Başkanı Sadi Güven oyların gecerli sayılacağını açıkladı.

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