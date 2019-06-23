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Oylarını kullandılar tatile gitmek için havalimanına akın ettiler

23 Haziran'da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşların tatil yolcuğu başladı. Tatile giden vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

23 Haziran'da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşlar tatil yoluna çıktı. Oyunu kullanan çok sayıda vatandaş tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. 

Ayrıca oy kullanmak için tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a gelen vatandaşlar da geri dönüş yolculuğuna geçti. Tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen vatandaşlar ve oy kullanmak için gelip geri dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Dün bin 298 uçak İstanbul Havalimanı’na iniş kalkış yaparken, 210 bin 527 yolcu havalimanından geçti. Bu sayılar İstanbul havalimanın bugüne kadar en yüksek yolcu ve uçak rakamları oldu.

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