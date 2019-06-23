Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini iki hafta erteledim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin yarından itibaren toplatılarak sınır dışı edilmesi sürecini iki hafta ertelediğini duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını verdi.

Neler yaşanmıştı?

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü paylaştığı tweet ile söz konusu operasyonun sinyalini vererek "Gelecek hafta ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE), ABD'ye yasa dışı yollarla giren milyonlarca yabancıyı ülkeden çıkarma sürecini başlatacak. Geldikleri gibi hızla, bu ülkeden çıkarılacaklar." değerlendirmesini yapmıştı.

Washington Post gazetesi, dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.

Sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.