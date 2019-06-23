Nuh Albayrak'ın İstanbul seçimi paylaşımı olay oldu!

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, İstanbul seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabında öyle bir iddiada bulundu ki. Albayrak'a Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay’dan çok sert tepki geldi.

İstanbul bugün başkanını seçmek için sandık başında. Yaklaşık 10 milyon seçmen bugün oy kullandı. Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmişken sosyal medyadan da resmen mesajlar yağıyor.

Twitter’da en dikkat çeken mesajlardan birini Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak attı. Albayrak sosyal medya hesabından öyle bir paylaşımda bulundu ki ortalık yıkıldı.

Albayrak'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı

Albayrak daha neler duyacağız, CHP’nin akılalmaz tuzağı deyip paylaştığı mesajında CHP’nin üniversiteli güzel kızları müşahit yapıp Ak Partili müşahitleri tuzaklarına düşürdüğünü iddia ederek şu twiti attı:

😂😂😂

Daha neler duyacağız... pic.twitter.com/3CDfVCPtRD — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) 23 Haziran 2019

Barış Atay'dan çok sert tepki! Aşağılık herif

Albayrak’ın bu iddiasına Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay’dan çok sert tepki geldi. Atay Aşağılık herif diyerek Albayrak’a tepkisini gösterdi.