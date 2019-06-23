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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,69
%45,39
4.484.840 3.791.227
AÇILAN SANDIK : %95,45
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Serinlemek için girdiği barajda boğularak yaşamını yitirdi

Serinlemek için girdiği barajda boğularak yaşamını yitirdi

KONYA'da Mehmet Emin Durmaz (18), serinlemek için girdiği baraj göletine girdi. Girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Çumra ilçesinde Mehmet Emin Durmaz, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Apa Baraj Gölet'ine gitti. Durmaz, burada serinlemek için suya girdi. Suda çırpınan Mehmet Emin Durmaz'ın yardımına, arkadaşları koştu. Ancak tüm çabalara karşın Durmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bünyesindeki dalgıçların yaptığı çalışmayla Durmaz'ın cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı. 

Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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