HABER /  POLİTİKA

Oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem

Anadolu Ajansı
Oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bugün yapılmakta olan İstanbul seçimlerinde oy pusulasını teşhir eden kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den son dakika Pençe Harekatı açıklaması! Sayı arttı
MSB'den son dakika Pençe Harekatı açıklaması! Sayı arttı
Nuh Albayrak'ın İstanbul seçimi paylaşımı olay oldu!
Nuh Albayrak'ın İstanbul seçimi paylaşımı olay oldu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
Oylarını kullandılar tatile gitmek için havalimanına akın ettiler
Oylarını kullandılar tatile gitmek için havalimanına akın ettiler
Milletvekili mührü olan zarflar geçerli olacak mı? YSK'dan son dakika açıklaması
Milletvekili mührü olan zarflar geçerli olacak mı? YSK'dan son dakika açıklaması
Trabzon Araklı'dan bir acı haber daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi
Trabzon Araklı'dan bir acı haber daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Bursaspor'da yeni başkan belli oldu! Mestan ve yönetimi seçildi
Bursaspor'da yeni başkan belli oldu! Mestan ve yönetimi seçildi
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Binali Yıldırım'dan son dakika çağrısı! Sandıkları terk etmeyin!
Binali Yıldırım'dan son dakika çağrısı! Sandıkları terk etmeyin!
Oyunu kullanan Sezai Temelli'den ilk açıklama: Yarın uzun bir...
Oyunu kullanan Sezai Temelli'den ilk açıklama: Yarın uzun bir...
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
Komşularına kızdı bodrumu yaktı! 11 kişi dumandan etkilendi
Komşularına kızdı bodrumu yaktı! 11 kişi dumandan etkilendi
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?
Yorumlar 1 yorum