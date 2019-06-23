Mehmet Selim imamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gündeminde. Seçim sonuçları saatler sonra netleşecek. Ekrem İmamoğlu ailesi, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları merak konusu oldu. İşte 49 yaşındaki Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler, eşi çocukları Beren, Semih ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun bilinmeyenler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sona erdi. İstanbullular 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Peki Binali Yıldırım'ın rakibi olan Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler...

Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu ve 49 yaşında. Eşi Dilek İmamoğlu da aslen Trabzonlu ve 45 yaşında. Dilek İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var.

Ekrem İmamoğlu 1 Ocak 1970 Trabzon, Akçaabat doğumlu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı

İmamoğlu ailesi 5 kişiden oluşuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR: İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu bir iş insanı ve eğitim hayatı hala devam ediyor...

Dilek İmamoğlu 1974 Trabzon doğumlu. Üniversiteden sonra ailesinin tekstil şirketinde finans işiyle uğraşmaya başlamış. Bu arada üstüne bir de Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş ve hala daha doktora yapıyor.

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince de sosyal sorumluluk projelerinde hep öncülük yapmış Dilek Hanım.

1995 yılında evlenen çift, o günden beri her konuda birbirlerine destek olmuşlar.

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR: Selim'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Ayrıca basketbolla ilgileniyor. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden de dereceyle mezun olmuş.

3 çocuğu olan Ekrem İmamoğlu'nun ortanca oğlu Semih İmamoğlu bu sene LGS sınavına girdi.

İşte İmamoğlu ailesinin en küçüğü...Evin en küçük ve tek kız çocuğu ise Beren İmamoğlu bu sene 3. sınıfa geçti.