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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,71
%45,38
4.495.187 3.797.701
AÇILAN SANDIK : %95,64
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AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili açıklama

AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili açıklama

YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi. Alınan bu karar sonrası AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın bu kararıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili mühür kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel şunları söyledi: YSK kararının özeti; Milletvekili seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürlerinin ilçe seçim kurulu mühürü yerine kullanılmış olması.

Başka ilçe seçim kurullarından temin edilen ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfları ile aynı mühürün birden fazla basıldığı ve hem arka yüzüne hem ön yüzüne mühürlenmiş oy zarfları geçersiz sayılmaz.

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