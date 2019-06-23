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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,66
%45,42
4.460.191 3.774.872
AÇILAN SANDIK : %94,98
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Şanlıurfa'da sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye’ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı. PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist, sınırı geçerken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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