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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,68
%45,40
4.473.818 3.783.494
AÇILAN SANDIK : %95,23
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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik ediyor.

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