SON DAKİKA
AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor! Ekrem İmamoğlu'na tebrik Haberin devamı. ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde 15'i açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,68
%45,40
4.473.818 3.783.494
AÇILAN SANDIK : %95,23
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABER /  GÜNCEL

İzmir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 20 Haziran'da gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 24'ü arandıkları illere gönderildi. 

İzmir merkezli 4 ilde, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edilmişti. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve başka illerden de aranması bulunan 33 zanlı gözaltına alınmıştı. 

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirilmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Yabancı gözlemciler İBB seçimleri için hiçbir sıkıntı görmedik dedi
Yabancı gözlemciler İBB seçimleri için hiçbir sıkıntı görmedik dedi
Halle Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Federer
Halle Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Federer
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi 
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi 
Liderler sonuçları nerede takip edecek? Erdoğan'dan yakın markaj
Liderler sonuçları nerede takip edecek? Erdoğan'dan yakın markaj
Antalya'ya truist akını turizmcilerin yüzünü güldürdü
Antalya'ya truist akını turizmcilerin yüzünü güldürdü
Müzik festivalinde kaybolmuştu! 14 gündür aranıyor
Müzik festivalinde kaybolmuştu! 14 gündür aranıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Beren İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir?
Beren İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir?
Kılıçdaroğlu İstanbul seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek
Kılıçdaroğlu İstanbul seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek
İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?
İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?
Şanlıurfa'da sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
Mehmet Selim imamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Mehmet Selim imamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Aydın'da kan donduran olay! Annesini bir hiç uğruna öldürdü
Aydın'da kan donduran olay! Annesini bir hiç uğruna öldürdü
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Yorumlar