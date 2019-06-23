Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir mi?

Prof. Dr. Ersan Şen, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'daki hakaret iddiası üzerinden görevden alınamayacağını ileri sürdü.

Prof. Dr. Ersan Şen, İBB seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun artık bir hikayesi olduğunu söyleyerek Ordu'daki olay üzerinden görevden alınamayacağını söyledi. Şen, İmamoğlu'nun artık hikayesi olan bir siyasetçi olduğunu ifade etti.

Habertürk'te İstanbul Büyükşehir seçimleri sonuçlarının tartışıldı. Veyis Ateş, Fatih Altaylı ve Didem Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen programda Altaylı, seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği sözleri hatırlattı. Altaylı, programın konuklarından Ersan Şen'e, Ordu'daki olayın üzerinden İmamoğlu'nun görevden alınıp alınmayacağını sordu.

İşte Şen'in o soruya verdiği cevap;

"Bu seçim tekrarıyla, hani siyasetçilerin hikayeleri olur ya Sayın İmamoğlu'na bir hikaye yazdırıldı, artık hikayesi var. Yani bu hikaye olduktan sonra daha soruşturması devam eden bir mesele üzerinden siz onun dosyasını davasını açıp sonuçlandırıp istinaf kanunda kesinleştirip o kişiyi görevden alamazsınız. Bu yetmez görevinden dolayı değil çünkü.

İkincisi ise belki hani şu söyleniyor. Efendim il genel meclisi üzerinden o çoğunluk üzerinden yürünecek. Yine söylüyorum bu da çok ters teper. Bence bunların hepsi ters teper. Bence şu anda yapılması gereken sükunetle ve suhuletle kazanan adayında taraftarlarına kendi seçmenine bunu söylemesi gerekiyor. İstanbul'un artık hizmete ihtiyacı var. Sükunetle ve suhuletle bu seçimin kabul edilip tartışmanın kavganın olmadığı hizmet yarışının yürüyeceği bir ortama kavuşulması gerektiğini düşünüyorum."