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ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde 15'i açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,68
%45,40
4.473.818 3.783.494
AÇILAN SANDIK : %95,23
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Anadolu Ajansı seçim verilerini ne zaman açıklayacak AA'dan son dakika duyurusu

Anadolu Ajansı seçim verilerini ne zaman açıklayacak AA'dan son dakika duyurusu

31 Mart seçimlerinde veri girini durdurduğu için eleştirilerin hedefi haline gelen Anadolu Ajansı'ndan bir son dakika duyurusu geldi.

31 Mart'ın ardından İstanbul, Belediye Başkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gitti.

Geçen seçimde veri akışını durduran AA'nın ne yapacağı merak edililiyor. Anadolu Ajansı seçim verileriyle ilgili bir son dakika duyurusu yaptı. AA'nın yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır.

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