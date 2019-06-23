Anadolu Ajansı seçim verilerini ne zaman açıklayacak AA'dan son dakika duyurusu

31 Mart seçimlerinde veri girini durdurduğu için eleştirilerin hedefi haline gelen Anadolu Ajansı'ndan bir son dakika duyurusu geldi.

31 Mart'ın ardından İstanbul, Belediye Başkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gitti.

Geçen seçimde veri akışını durduran AA'nın ne yapacağı merak edililiyor. Anadolu Ajansı seçim verileriyle ilgili bir son dakika duyurusu yaptı. AA'nın yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır.