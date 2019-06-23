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Hindistan'da dini etkinlikte çadır çöktü: 14 ölü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlik için kurulan çadırın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi. 

"Press Trust of India" ajansı, Barmar bölgesine bağlı Jasol köyündeki bir Hindu töreni sırasında çadırın çökmesi sonucu en az 14 kişinin öldüğünü, 50'sinin de yaralandığını bildirdi.

Başbakan Narendra Modi, Başbakanlık Ofisinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barmar'daki olayı "talihsiz" bir durum olarak nitelendirerek, ailelerin acısını paylaştığını ve yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, çadırın çökmesine kuvvetli rüzgarın neden olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade eden Gehlot, kurtarma çalışmalarının yerel yönetim tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Bazı kaynaklar, çöken büyük çadırın altında kalan bazı kişilere, olay yerindeki jeneratörler nedeniyle elektrik çarpmış olabileceği yorumunu yaptı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Barmer bölgesi yetkililerinden Himanshu Gupta, metal yapılar tarafından desteklenen dev çadırın, Hindular tarafından kutsal kabul edilen Prens Rama'nın hikayesinin (Ram Katha) anlatıldığı Ramayana destanının dinlendiği esnada çöktüğü bilgisini paylaştı.

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