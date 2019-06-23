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Formula 1'de sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sini Hamilton kazandı

İhlas Haber Ajansı
Formula 1'de sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5.8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 8. yarışta kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas 2., Charles Leclerc ise 3. oldu. Hamilton 187 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürürken, 34 yaşındaki sporcuyu 151 puanla Bottas ile 111 puanla Sebastian Vettel takip ediyor. 

Sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si de 30 Haziran'da yapılacak. 

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