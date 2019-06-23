YSK’dan son dakika açıklaması! Yayın yasağı 19.15'te kalktı

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçim sonuçları üzerindeki yayın yasağını 19.15'te kaldırdı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Oy sayımı sürerken, yayın yasağının 19.15'te kalktı.

ANKA'nın ardından Anadolu Ajansı da ilk sonuçları geçmeye başladı. Aşağıdaki görselden seçim sonuçları sayfasına gidebilirsiniz.