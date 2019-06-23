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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama! Rakibim önde görünüyor tebrik ederim

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerine dair ANKA ajansından gelen verileri değerlendirmek için kameralar karşısına geçti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Saat 19.16 YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırdı. Seçimleri rakibim önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum.

Teşkilat mensuplarımıza projelerimizi dinleyen İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum.

Büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kusursuz işlediğini ortaya koymuştur.

Bu sonuçların İstanbul'un geleceğini hayırlar getirmesine Rabbimden niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Kendisine yardımcı olmaya da devam edeceğim. Bu sonuçlar 15 milyon için hayırlı olsun."

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