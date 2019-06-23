Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevinç fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

23 Haziran seçim sonuçları CHP'lilerin yüzünü güldürdü. Seçim sonuçlarını takip eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir karesi ise sosyal medyaya damga vurdu.

İkinci kez sandık başına giden İstanbul seçmeni tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana yaptı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki seçim yarışı son buldu.

Bugün ikinci turu yapılan seçimlerde, seçmenin tercihi Ekrem İmamoğlu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzündeki sevinç ise objektiflere yansıdı.

700 bin oy fark Kılıçdaroğlu'nu böyle güldürdü

İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 700 bin oy fark atarak İBB Başkanı oldu. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüzünde güller açtı.